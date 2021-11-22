السكة الحديد تُعيد تشغيل قطارات 5 خطوط فرعية بدءًا من اليوم

تقوم هيئة السكة الحديد ابتداء من اليوم الاثنين بإعادة تشغيل واستبدال عربات بعض القطارات على 5 خطوط فرعية بالوجه البحرى تشمل الآتى:
أولا: إعادة تشغيل قطار 658 ركاب محرم بك/ الحمام بعدد 6 عربات مُحسنة (تحيا مصر) .
إعادة تشغيل قطار 565 ركاب منوف/ طنطا بعدد 7عربات مميز.
إعادة تشغيل قطار 546 ركاب طنطا/ منوف بعدد 7عربات مميز.
ثانيا: تعديل ميعاد قطار 541 ركاب منوف /طنطا.
تعديل ميعاد قطار 67 ركاب طنطا / المنصورة .
تعديل ميعاد قطار 501 ركاب طنطا / قلين / شربين.
مد مسير قطار 657 الى محطة محرم بك بدلا من الضبعة.
ثالثا: اعتبارا من غدا الثلاثاء
تعديل محطة قيام قطار 646 ليقوم من محطة الحمام بدلا من الضبع.
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