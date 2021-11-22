السكة الحديد تُعيد تشغيل قطارات 5 خطوط فرعية بدءًا من اليوم

كتب رضا حبيشى

تقوم هيئة السكة الحديد ابتداء من اليوم الاثنين بإعادة تشغيل واستبدال عربات بعض القطارات على 5 خطوط فرعية بالوجه البحرى تشمل الآتى:

أولا: إعادة تشغيل قطار 658 ركاب محرم بك/ الحمام بعدد 6 عربات مُحسنة (تحيا مصر) .

إعادة تشغيل قطار 565 ركاب منوف/ طنطا بعدد 7عربات مميز.

إعادة تشغيل قطار 546 ركاب طنطا/ منوف بعدد 7عربات مميز.

ثانيا: تعديل ميعاد قطار 541 ركاب منوف /طنطا.

تعديل ميعاد قطار 67 ركاب طنطا / المنصورة .

تعديل ميعاد قطار 501 ركاب طنطا / قلين / شربين.

مد مسير قطار 657 الى محطة محرم بك بدلا من الضبعة.

ثالثا: اعتبارا من غدا الثلاثاء

تعديل محطة قيام قطار 646 ليقوم من محطة الحمام بدلا من الضبع.