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السكة الحديد تُعيد تشغيل قطارات 5 خطوط فرعية بدءًا من اليوم

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:00 ص
السكة الحديد تُعيد تشغيل قطارات 5 خطوط فرعية بدءًا من اليوم قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تقوم هيئة السكة الحديد ابتداء من اليوم الاثنين بإعادة تشغيل واستبدال عربات بعض القطارات على 5 خطوط فرعية بالوجه البحرى تشمل الآتى:

أولا: إعادة تشغيل قطار 658 ركاب محرم بك/ الحمام بعدد 6 عربات مُحسنة (تحيا مصر) .

إعادة تشغيل قطار 565 ركاب منوف/ طنطا بعدد 7عربات مميز. 

إعادة تشغيل قطار 546 ركاب طنطا/ منوف بعدد 7عربات مميز.

ثانيا: تعديل ميعاد قطار 541 ركاب منوف /طنطا.

تعديل ميعاد قطار 67 ركاب طنطا / المنصورة .

تعديل ميعاد قطار 501 ركاب طنطا / قلين / شربين.

مد مسير قطار 657 الى محطة محرم بك بدلا من الضبعة.

ثالثا: اعتبارا من غدا الثلاثاء

تعديل محطة قيام قطار 646  ليقوم من محطة الحمام بدلا من الضبع. 

 

 


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