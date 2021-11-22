السفير أحمد حجاج: "الكوميسا" من أكبر التجمعات الاقتصادية الموجودة فى أفريقيا

كتب محمد عبد المجيد

قال السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن "الكوميسا" تعد من أكبر التجمعات الاقتصادية الموجودة فى أفريقيا، وإن هناك مركز للتجمع ومقره القاهرة، مضيفا أن هذه القمة التى ستعقد هامة للغاية لزيادة التيسيرات التى ستمنح للصادرات بين الدول الأعضاء.

وأضاف الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج "الحياة اليوم، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، أن القارة الإفريقية مقسمة إلى 5 أقسام، وكل قسم لديه التجمع الاقتصادى الخاص به، و"الكوميسا" خاص بشرق وجنوب أفريقيا، ولم تكن مصر منضمة إلى أى تجمع حتى تم ذلك فى عام 1997، ذلك التجمع يضم 21 دولة، وعدد سكانها يزيد عن نص مليار نسمة، أي حوالى 40% من سكان القارة الأفريقية.

وأشار السفير أحمد حجاج، إلى أنه عندما انضمت مصر وأصبحت تتمتع بإعفاءات جمركية لصادراتها لدول الكوميسا، شهدت الصادرات المصرية طفرة كبيرة، وأيضا الواردات، حيث أن مصر تستورد الكثير من المواد الخام اللازمة للصناعات المصرية، حيث تحقق مصر فائض فى الميزان التجارى بين مصر ودول الكوميسا.

وأوضح السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، أن ميزة هذا التجمع أنه يجذب استثمارات أجنبية كبيرة للاستثمار فى مصر، للتصدير إلى الدول الأفريقية أعضاء التجمع، لكى تتمتع بالإعفاءات التى تتمتع بها مصر.