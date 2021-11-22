اليوم السابع
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الزراعة والتخطيط تبحثان التعاون مع صندوق مصر السيادى فى رفع كفاءة الأصول

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:49 ص
الزراعة والتخطيط تبحثان التعاون مع صندوق مصر السيادى فى رفع كفاءة الأصول صورة ارشيفية-وزاره التخطيط
كتبت أسماء أمين

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عقد كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا صباح اليوم لبحث تطوير التعاون بين وزارة الزراعة وصندوق مصر السيادى فى رفع وإدارة الأصول.

 وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والاستاذ أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وبعض القيادات من الوزارتين.
 
القصير والسعيد بحثا أيضا تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة لوزارة الزراعة والهيئات التابعة لها وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي وتوفير فرص عمل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل وايضا 
لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة رؤية مصر 2030،
 
وأكد وزيرا الزراعة والتنمية الاقتصادية على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة جميع الأصول المملوكة للدولة وإدارتها اقتصاديا سواء من خلال الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
 
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جانب من الاجتماع

 


وزاره التخطيط

وزاره الزراعه

صندوق مصر السيادى

اصول الذولة

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