وأضاف عباس - في مقابلة مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "أن الزيارة تأتي أيضا لأن روسيا أحد أطراف اللجنة الرباعية الدولية والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ولها علاقات مميزة مع جميع الأطراف الإقليمية، ولتأثيرها الكبير على الجميع في منطقتنا"، لافتا إلى أن زيارته لروسيا تأتي بهدف إطلاع الرئيس بوتين على آخر التطورات وتنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين وللتأكيد على أهمية الدور الروسي على الساحة الدولية وأهميتها المتزايدة في منطقتنا أيضاً".

وأوضح الرئيس الفلسطيني أنه سيضع الجانب الروسي في صورة آخر تطورات العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية، وكيفية إيجاد حل سياسي يستند لقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن الزيارة ستتناول كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة وأواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين الفلسطينية والروسية، فضلا عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتابع: "أنه أعلن عن رغبته بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية"، مؤكدا على ثقته من الدعم الروسي في هذا الإطار.

