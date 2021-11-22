اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الصينى: لا نسعى للهيمنة على الدول الأصغر ونعارض سياسة القوة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:04 ص
الرئيس الصينى: لا نسعى للهيمنة على الدول الأصغر ونعارض سياسة القوة الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الاثنين، على أن بلاده لا تسعى إلى الهيمنة أبدا على الدول الأصغر، مؤكدا أن الصين تعارض بحزم الهيمنة وسياسة القوة.

جاء ذلك ،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية، خلال ترؤسه عبر الفيديو القمة الخاصة بين الآسيان والصين للاحتفال بالذكرى الـ 30 لعلاقات الحوار بين الآسيان والصين.

ولفت "شي" إلى أنه يجب على الصين ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) السعي نحو الحوار بدلا من المواجهة، وبذل جهود متناسقة لمواجهة العناصر السلبية المتنوعة التي قد تهدد السلام أو تقوضه، مؤكدا "أن بلاده كانت ولاتزال نعم الجار والصديق والشريك للآسيان".

وأشاد الرئيس الصيني بحسن صداقة الجوار والتعاون المربح للجانبين بين الصين والآسيان على مدى الثلاثين عاما الماضية، داعيا إلى العمل للبناء على ما تحقق، علاوة على السعي نحو مجتمع أوثق ذي مستقبل مشترك بين الصين والآسيان، وجعل المنطقة والعالم أكثر ازدهارا وجمالا.

 


الرئيس الصينى

آسيان

الصين

رابطة دول جنوب شرقي آسيا

شى جين بينج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة