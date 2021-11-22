الرئيس الصينى: لا نسعى للهيمنة على الدول الأصغر ونعارض سياسة القوة

جاء ذلك ،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية، خلال ترؤسه عبر الفيديو القمة الخاصة بين الآسيان والصين للاحتفال بالذكرى الـ 30 لعلاقات الحوار بين الآسيان والصين.

ولفت "شي" إلى أنه يجب على الصين ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) السعي نحو الحوار بدلا من المواجهة، وبذل جهود متناسقة لمواجهة العناصر السلبية المتنوعة التي قد تهدد السلام أو تقوضه، مؤكدا "أن بلاده كانت ولاتزال نعم الجار والصديق والشريك للآسيان".

وأشاد الرئيس الصيني بحسن صداقة الجوار والتعاون المربح للجانبين بين الصين والآسيان على مدى الثلاثين عاما الماضية، داعيا إلى العمل للبناء على ما تحقق، علاوة على السعي نحو مجتمع أوثق ذي مستقبل مشترك بين الصين والآسيان، وجعل المنطقة والعالم أكثر ازدهارا وجمالا.