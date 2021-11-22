الرئيس الأمريكي يرشح "جيروم باول" كرئيس للاحتياطي الفيدرالي لولاية ثانية

وكالات

رشّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، للمنصب لولاية ثانية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، ما يتيح له مواصلة دوره في الإشراف على تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا.

وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تسميته، سيشرف باول على استجابة المصرف المركزي للأضرار التي تسبب بها التباطؤ الاقتصادي القياسي الذي سجّل العام الماضي والسيطرة على التضخم الذي ارتفعت معدلاته في الشهور الأخيرة، وهو أمر كثّف الضغط على إدارة بايدن وسياسات الاحتياطي الفدرالي النقدية المتساهلة.