اليوم السابع
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الخارجية الروسية: الاتفاق السياسي في السودان خطوة مهمة للتسوية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:45 م
الخارجية الروسية: الاتفاق السياسي في السودان خطوة مهمة للتسوية وزير الخارجية الروسي لافروف
وكالات

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أكدت الخارجية الروسية على أهمية الاتفاق بين الأطراف السياسية في السودان، معربة عن أملها في أن يساهم الاتفاق في استقرار الأوضاع في البلاد، وفق ما نشرت روسيا اليوم.

 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها يوم الاثنين، إن "الاتفاقات التي توصل إليها القادة السودانيون أصبحت خطوة مهمة على الطريق نحو تسوية الأزمة الداخلية في البلاد".

 

وتابعت: "نأمل بأن يساهم تنفيذها في استقرار الوضع في السودان، وتهيئة الظروف الملائمة لمضي المجتمع السوداني قدما في العملية الانتقالية".

 

وأضافت: "ننطلق من أن الشعب السوداني الصديق قادر على حل مشاكله الداخلية بنفسه، ونرفض أي محاولات للتدخل الخارجي في الشؤون السيادية للسودان".

 

وجاء ذلك تعليقا على الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية في السودان بعد سيطرة العسكريين على السلطة وعزل الحكومة المدنية في أكتوبر الماضي.

 

وينص الاتفاق على عودة عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة والإفراج عن المعتقلين سابقا وتعديل الوثيقة الدستورية المعتمدة في 2019.

 


الخارجية الروسية

الاتفاق السياسي في السودان

السودان

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