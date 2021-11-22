الحكومة الأمريكية تحذر من الهجمات الإلكترونية بالتزامن مع احتفالات عيد الشكر

كتبت: نهال أبو السعود

يطلب المسؤولون الأمريكيون من الشركات الأمريكية والمنظمات الحكومية اتخاذ احتياطات إضافية ضد المتسللين في عيد الشكر بعد هجمات الفدية المتعددة خلال فترات العطلات السابقة.

طلب استشاري يوم الاثنين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) للمنظمات تحديد موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات الرئيسيين الذين يمكن أن يكونوا تحت الطلب في حالة حدوث هجوم.

وقالت جين إيسترلي مديرة CISA ، في بيان: "على الرغم من أننا لا ندرك في الوقت الحالي وجود تهديد محدد ، إلا أننا نعلم أن الجهات التي تمثل تهديدًا لا تأخذ عطلات نحث جميع المنظمات على توخي اليقظة والإبلاغ عن أي حوادث إلكترونية إلى CISA أو مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وفقا للتقرير تحب عصابات برامج الفدية الإضراب في عطلة نهاية الأسبوع أو أثناء العطلات ، عندما يكون عدد العاملين في المؤسسات قليلًا ومن المحتمل أن تكون غير واعية، في إحدى الحوادث التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في الرابع من يوليو ، اخترق متسلل إجرامي شركة Kaseya ، وهي مورّد رئيسي لتكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة ، في هجوم ببرنامج الفدية أثر على ما يصل إلى 1500 شركة حول العالم.

وجدت دراسة أجرتها شركة الأمن Cybereason لأكثر من 1200 متخصص في مجال الأمن يعملون في المؤسسات التي تعرضت لهجوم برامج الفدية ، أن ما يقرب من ربع الذين شملهم الاستطلاع لا يزالون ليس لديهم خطط طوارئ محددة للتعامل مع هجمات برامج الفدية خلال فترات العطلات.

ولا تعتبر برامج الفدية هي الاعتبار الوحيد عندما يتعلق الأمر بعمليات الاحتيال أثناء الإجازات.