وقال مجلي ـ في تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين، إن المعارك مستمرة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل من جهة والعناصر الحوثية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن القوات حققت تقدما كبيرا حيث تم تحرير عدد من المواقع الحيوية وأهمها "تبة الخزان" وقرية "الروضة" فضلا عن السيطرة على أسلحة وذخائر تابعة للحوثيين.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت السبت الماضي ضربات جوية مكثفة استهدفت الحوثيين جنوبي وغرب محافظة مأرب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات ومعدات تابعة لهم.