اليوم السابع
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التنمية الحضرية: حدائق الفسطاط على مساحة 500 فدان بعد إخلاء عزبة "أبو قرن"

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:31 م
التنمية الحضرية: حدائق الفسطاط على مساحة 500 فدان بعد إخلاء عزبة "أبو قرن" جانب من المداخلة
كتب محمد عبد المجيد

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قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الأسر التي تم نقلها اليوم من مصر القديمة لوحداتهم الجديدة بدار السلام، تابعة لمبادرة "حياة كريمة"، جميعها من عزبة "أبو قرن"، تم نقلهم لمشروع "معا" الذى يحتوى على 4416 وحدة سكنية، وقمنا بتسكين نسبة تتجاوز الـ 70% من وحدات المشروع. 
 
وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج "الحياة اليوم، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة: المكان الذى يتم إخلاؤه فى عزبة أبو قرن، يحدث فيه مشروع جديد تابع لصندوق التنمية الحضارية، وهو مشروع "حدائق الفسطاط"، والذى يعد مشروع حدائق مركزى على مستوى عالمى، بمساحة 500 فدان. 
 
وأشار المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أن مشروع "حدائق الفسطاط" كان مقدر له ان ينتهى العمل به خلال 5 سنوات، وعملنا على ضغطة حتى ننتهى منه فى 3 سنوات، ولكن جاءتنا التعليمات بأن يتم الانتهاء منه خلال عام واحد فقط، وأصبح التعامل به على مدار الـ 24 ساعة، ويشاركنا فى تنفيذه جهاز التعمير. 
 

التنميه الحضارية

رئيس صندوق التنمية الحضارية

عزبه أبو فرن

حدائق الفسطاط

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