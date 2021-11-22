التعليم تتابع موقف المعلمين غير الحاصلين على لقاح كورونا وتوجه بضرورة التطعيم

كتب ـ محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة ب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تتابع المديريات التعليمية التى لديها نسبة من المعلمين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، موضحة أنه يتم إرسال خطابات بشكل دورى للمديريات للتنبيه على المعلمين والإداريين الذين لم يتلقوا اللقاح بضرورة الحصول عليه فى المواعيد المحددة له.

وناشدت المصادر المعلمين غير الحاصلين على لقاح كورونا ضرورة التطعيم، مشددة على أن أى معلم لم يحصل على اللقاح يتحمل مسئولية نفسه لأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الأسبوع الماضي، أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا.

أشارت الوزارة إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على جرعتى لقاح التطعيم، حتى الآن، يبلغ (966367) بنسبة 60%، بينما يبلغ أعداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة (542444) بنسبة 34%، ويبلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح (62885) بنسبة 4%، فى حين أن عدد العاملين الجارى تسجيلهم (25704) بنسبة 2%، من إجمالى (1597832) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم فى الـ 27 محافظة.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه فى إطار الحرص على سلامة جموع العاملين بالمنظومة التعليمية وأبنائنا الطلاب.