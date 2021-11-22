"التضامن" تعلن عن الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى، فى صرف المساعدات النقدية للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية، ويتم صرف دعم نقدى شهريا للاسرة المستحقة ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو غير القادر على العمل يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

‏‎أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا، وأن يكون الأبناء من سن السادسة لسن 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.

تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل "صور بطاقات رقم قومي سارية - صور شهادات ميلاد - صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر.

صور إيصالات استهلاك كهرباء - شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50"،

أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج " كرامة " من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب والأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

‏‎كما يشترط البرنامج أيضاً عدم وجود أي من موانع الصرف المتمثلة في "ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر) - إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر) - ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن" - ملكية محل تجاربي أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة) - ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر) - العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني) - العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.