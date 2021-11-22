التضامن: بعض دور الأيتام تستغل صور الأطفال على السوشيال ميديا لجمع تبرعات

كتب أمين صالح تصوير حسن محمد

أكد المستشار محمد عمر القمارى ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه ينبغى أن يكون هناك حراك مجتمعى حقيقى يتناول قضايا الأطفال الأيتام أو ذوى الاحتياجات والتى قد يتناولها الاعلام بشكل خاطئ.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الأعلي للإعلام اليوم حول حقوق الطفل وتأثير الإعلام.

أضاف القمارى، أن وزارة التضامن ستدرس مدونة السلوك وتبدي الملاحظات الخاصة بها، مشيرا إلى أن مجهودات المجلس الأعلي للإعلام ستثمر عن تطور هام في التعاطى مع قضايا الطفل.

وأشار إلى أن بعض دور الأيتام تستغل صور الأطفال علي السوشيال ميديا لجمع تبرعات وهذه جريمة و أمر خاطئ ننبه عليه دائما ويجب منعه، موضحا أن المدونة سيكون لها أثر قوى فى محاسبة من يخالف ذلك.