"التصديرى للصناعات الهندسية" يستقبل أكبر بعثة مشترين ضمن خطة الـ100 مليار دولار

كتب إسلام سعيد

استقبل المجلس التصديري للصناعات الهندسية على هامش معرض "هاتس 2021" بعثة مشترين تضم 70 مستورد من 26 دولة اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق استراتيجية الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

ويسعي المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لتنشيط حركة التصدير بقطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة ومعدات الفنادق وذلك ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينظمها المجلس بهدف النهوض بحركة التصدير لهذه القطاعات، ويجري تنظيم البعثة على هامش HATS 2021 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات ويجري تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات بين 40 شركة مصرية والمشترين الأجانب.

وقال المجلس التصديري، إنه جري تنظيم عدد من اللقاءات التحضيرية لمعرض هاتش تشمل تعريف الشركات المصرية على آليات إنهاء اتفاقات التصدير، والتعامل مع المستورد الخارجي وفن التفاوض مع الضيوف الأجانب، وتعريف الشركات بثقافة كل مشتري من الموجودين، وكذلك مفاوضات التواصل مع المستوردين بصورة مستمرة في المستقبل.

بدوره أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن استقبال بعثات المستوردين يأتي بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ استراتيجية تحقيق 100 مليار دولار، ويعتبر هذا النوع من الأنشطة أحد أهم الوسائل الترويجية للصادرات المصرية للخارج، في ظل طلب عالمي مرتفع على السلع الهندسية المصرية الآن بسبب أزمة الشحن من الصين.

وأضاف الصياد، أن الصادرات المصرية لديها فرصة رائعة الآن لتحقيق مزيد من الارتفاع بعد تسجيل ارتفاع يتجاوز 43% منذ مطلع 2021، والاستفادة من الطلب العالمي المرتفع، وهو ما يتطلب تدخل من الحكومة لخفض التكاليف الإنتاجية على منتجات السلع الهندسية والذي يمكن تحقيقه عبر إرجاع جزء من التكلفة فى صورة مالية للمصدرين، وتحديد مدة زمنية برد مستحقات المصدرين في فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ تقديم الأوراق لصندوق دعم الصادرات، وعلاج التشوهات الجمركية التى تؤثر سلبًا فى منظومة التسعير، و تعميق التصنيع المحلى بالعمل على جذب استثمارات لتوفير المدخلات الإنتاجية في مصر.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إن استقبال بعثة المستوردين بقطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ ومعدات الفنادق يعتبر أبرز الوسائل الترويجية للقطاع وتشهد عقد B2B بين الشركات والمصانع المصدرة والمشترين الأجانب، لإختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلي فرص تصديرية حقيقية وواعدة.

وقالت، إن استقبال بعثة المستوردين يخدم قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ ومعدات الفنادق بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات، خاصة أن البعثة المرتقبة تضم مشترين من الأسواق الواعدة، مشيرة إلي استمرار التنسيق مع كافة أجهزة وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق أفضل استفادة من استقبال البعثة الأجنبية من المستوردين.