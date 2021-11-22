اليوم السابع
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التخطيط: 450% زيادة فى حجم الاستثمارات الحكومية لمحافظات الصعيد خلال 5 سنوات

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:29 م
التخطيط: 450% زيادة فى حجم الاستثمارات الحكومية لمحافظات الصعيد خلال 5 سنوات صورة ارشيفية وزاره التخطيط
كتبت أسماء أمين

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قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة قامت بزيادة حجم الاستثمارات الموجه لمحافظات الصعيد خلال 5 سنوات بنسبة 450% لتحسين جوده حياة المواطنين فى صعيد مصر .

وأوضحت الوزارة فى تصريحات صحفية على هامش فعالية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات مصر، أن هدف الحكومة العمل على سد الفجوات التنموية بين المحافظات بناء على مجموعه من المؤشرات والبيانات التى يصدرها جهاز الاخصاء منها مساحة المحافظة ومؤشرات الفقر والبطالة والخدمات المتاحة وبناء على هذه المؤشرات يتم تحديد حجم الاستثمارات الموجه لكل محافظة .
 
جاء ذلك خلال حفل إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيدة إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيدة فريدريكا مايير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وبمشاركة جميع السادة المحافظين، وعددًا من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأصحاب المصلحة المعنيين.

وزاره التخطيط

صعيد مصر

تنمية محافظات الصعيد

الاستثمارات الخكومية

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