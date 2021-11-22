اليوم السابع
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التخطيط: الإعلان عن التحالف الفائز بتطوير مجمع التحرير قبل منتصف ديسمبر

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:28 م
التخطيط: الإعلان عن التحالف الفائز بتطوير مجمع التحرير قبل منتصف ديسمبر صورة ارشيفية وزاره التخطيط
كتبت أسماء أمين

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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أنه سيتم الإعلان التحالفات لتطوير مجمع التحرير قبل النصف الأول من شهر ديسمبر القادم، على أن يتم تحديد الإطار الزمني لعملية التطوير بالإتفاق مع المطور الفائز بالمشروع، بهدف خلق قيمة مضافة لأصول الدولة لتحقق عوائد مستمرة للأجيال المقبلة.

وأكدت السعيد فى تصريحات صحفية على هامش فعالية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات مصر  أن عملية تطوير مجمع التحرير شهدت إقبالا كبيرا من شركات محلية وأجنبية للاستفادة من تلك الفرصة والدخول في شراكة استثمارية مع الصندوق. 
 
مجمع التحرير يعود تاريخ إنشائه إلى 70 عاماً بموجب تكليف ملكي كأول مبنى إداري يضم دواوين الحكومة في مصر وحمل اسم "مجمع الحكومة"، ثم تم تغيير اسمه فيما بعد لـ"مجمع التحرير" حاليا، والمكون من 13 دورا بمساحة بنائية 58 ألف متر مربع و1356 غرفة على الوضع الحالي، ويعتمد في تصميمه على الهندسية الميسرة الخالية من الزخارف والنقوش الخارجية.
 
 

وزاره التخطيط

مجمع التحرير

الصندوق السيادى

تطوير مجمع التحرير

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