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البيت الأبيض: 95% من العمال الفيدراليين امتثلوا لتفويض باين بإلزامية اللقاح

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:24 م
البيت الأبيض: 95% من العمال الفيدراليين امتثلوا لتفويض باين بإلزامية اللقاح جو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلن البيت الأبيض اليوم أن حوالي 95% من 3.5 مليون موظف فيدرالي -حكومى- مشمولين بتفويض لقاح الرئيس جو بايدن الذي يلزم جميع الموظفين في البيت الابيض والحكومة الامريكية بتلقي لقاح كورونا، امتثلوا للقرار قبل الموعد النهائي المحدد اليوم الإثنين.

ووفقا لمجلة بوليتكو، قالت إدارة بايدن إنها تعتبر أي عامل فيدرالي في طور التطعيم أو يطلب إعفاء "ممتثلًا" للتفويض ضمن الممتثلين على الرغم من مطالبتها بتطعيم العمال الفيدراليين بالكامل بحلول 22 نوفمبر.

وقال المسئول إن أكثر من 90 في المائة من الموظفين الفيدراليين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل وتم تطعيم الغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين بشكل كامل"، بينما تلقى 95 بالمائة على الأقل جرعة التطعيم الأولى أو لديهم طلب استثناء أو تمديد معلق أو موافق عليه.

ووفقا للتقرير، كان على العمال الفيدراليين تلقي آخر جرعة من اللقاح في موعد أقصاه 8 نوفمبر للوفاء بالموعد النهائي، وبالنسبة للعمال الفيدراليين الذين لم يمتثلوا للتفويض قال مسئول بالبيت الابيض: "الوكالات المعنية تقدم عملية تثقيف وإرشاد، تليها خطوات إنفاذ إضافية مع مرور الوقت إذا لزم الأمر".

وشدد البيت الأبيض على أنه لن يكون هناك انقطاعات في الخدمات الحكومية ، وأشار إلى فعالية تفويض اللقاح قبل المواعيد النهائية التي تلوح في الأفق للشركات الخاصة والمقاولين الحكوميين لضمان تطعيم موظفيهم.

وأشارت المجلة الى ان الادارة الامريكية تحارب العديد من الدعاوى القضائية لوقف التفويض الممنوح للشركات الخاصة ، وقد أوقفته محكمة اتحادية مؤخرًا.

قال المسئول الكبير في الإدارة: "كما أظهر التقدم عبر الحكومة الفيدرالية ، فإن هذه المتطلبات تعمل، ونأمل أن يكون تطبيقنا مثالًا يحتذى به للشركات الأخرى من كل حجم للمضي قدمًا بإجراءات مماثلة من شأنها حماية القوى العاملة ، وحماية عملائها وحماية مجتمعاتنا. "

 

 


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