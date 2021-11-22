البنتاجون يرفض التعليق على رواية غرق غواصة "كورسك" الروسية

وكالات

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على رواية "غرق الغواصة الروسية "كورسك" عام 2000 إثر اصطدامها بغواصة تابعة لحلف الناتو"، وفق روسيا اليوم.

وقال متحدث باسم البنتاجون ردا على طلب وكالة "تاس" الروسية التعليق على الرواية المذكورة: "ليس لدينا ما نقدمه لكم ردا بهذا الصدد".

وكانت غواصة "كورسك" قد غرقت في الـ12 من أغسطس 2000 أثناء تدريبات للأسطول الروسي في بحر بارنتس شمال غربي روسيا، نتيجة انفجار وقع في أنبوب طوربيدي وفقا لوزارة الدفاع الروسية، وقتل جميع أفراد طاقمها المكون من 118 فردا.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين لوكالة "نوفوستي" الروسية، أعرب الأميرال فياتشيسلاف بوبوف الذي كان قائدا للأسطول الشمالي الروسي في تلك الفترة، عن ثقته بأن "كورسك" "غرقت جراء اصطدامها بإحدى الغواصات التابعة للناتو".

وقال: "الغواصة التي اصطدمت بغواصتنا كانت تراقبها عن بعد، وعلى ما يبدو لم تتمكن من ضمان معايير الأمان في ظروف البحر وجميع الظروف الأخرى في ذلك الوقت، واقتربت أكثر من اللازم من غواصتنا، وربما أدت مناورة "كورسك" إلى فقدان الاتصال مع غواصة الناتو. وأنا أعرف اسم غواصة الناتو بنسبة 90%، ولكن من أجل تسميتها علنا يجب أن يكون لدينا دليل دامغ على ذلك. لا يمكنني تقديم هذه المعلومات".

وفي وقت سابق من اليوم صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الكرملين لا يرى ضرورة في التعليق على افتراضات جديدة بشأن غرق "كورسك" لأن التحقيق انتهى وتم طيّه.