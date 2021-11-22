البرلمان العربى يرحب بالاتفاق السياسى بجمهورية السودان: خطوة ترسخ الاستقرار

بيشوى رمزى

أعرب البرلمان العربى عن ترحيبه بتوصل أطراف المرحلة الانتقالية فى جمهورية السودان إلى اتفاق سياسى شامل والذى تم توقيعه بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

وأكد البرلمان العربي، أن هذه الخطوة ترسخ لمرحلة جديدة لإرساء دعائم الأمن والوحدة والاستقرار المستدام فى السودان وحماية مقدرات شعبه ومكتسباته السياسية والاقتصادية، وتحقق تطلعات الشعب السودانى فى تحقيق التنمية والازدهار.

وأشاد البرلمان العربي، بالحكمة والمسئولية التى تحلت بها الأطراف السودانية فى التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية، بما يخدم مصالح السودان العليا، معرباً فى الوقت ذاته عن ثقته فى قدرة الشعب السودانى على تجاوز المرحلة الراهنة، فى ظل التوافق الدستورى والقانونى والسياسى الذى يحكم الفترة الانتقالية.