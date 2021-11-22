اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يستقبل الأسقف العام لإيبارشية لوس أنجلوس بأمريكا

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:29 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل الأسقف العام لإيبارشية لوس أنجلوس بأمريكا البابا تواضروس الثانى والأنبا أبراهام
كتب ـ محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى صباح اليوم الاثنين، الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة بعض أمور الخدمة الرعوية.

البابا تواضروس الثانى مع الأنبا أبراهام
البابا تواضروس الثانى مع الأنبا أبراهام

 

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الإثنين، حفل تخرج دفعات الكلية الإكليريكية من الفترة 2014 وحتى دفعات 2017، ومن المقرر أن يُنظم الحفل بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتعد الكلية الإكليريكية أهم المراكز العلمية لإعداد خدام مكرسين وكهنة، وهى بالنسبة للكنيسة بمثابة العمود الفقرى الذى ينتصب به الجسم.

 

وتعتبر مدة الدراسة 4 سنوات، بعدها يحصل الطالب على بكالوريوس فى العلوم اللاهوتية، إلى جانب الدراسة يخضع طالب القسم النهارى لبرنامج روحى يومى، من صلوات وقراءة وقداسات، أي أن التكوين يشمل الناحية الروحية والعلمية.

 

وتعتبر السنة الأولى سنة اختبارية إذا رسب فيها الطالب يفصل نهائيًا من الكلية، ويدرس الطالب مواد مثل الكتاب المقدس، وأقوال الآباء، واللاهوت النظري، والعقيدي، والروحي، واللاهوت الأدبي، والمقارن، وتاريخ الأديان، وتفسير العهدين الجديد والقديم، بالإضافة إلى علوم الوعظ والتسبحة والألحان والأحوال الشخصية واللغات القبطية والإنجليزية واليونانية والعبرية والعربية، وعلم النفس والاجتماع والفلسفة.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ايبارشيه لوس انجلوس

مسرح الانبا رويس

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