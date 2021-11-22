الاتحاد الأوروبي يؤكد على دعمه للسودان في المرحلة الانتقالية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكد الاتحاد الأوروبي على دعمه للسودان في المرحلة الانتقالية، وذلك عقب توقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي فى القصر الرئاسي، والذى يوضح خارطة طريق المرحلة الانتقالية.

كما رحب بعودة عبد الله حمدوك ودعا لإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين.

ويتضمن الاتفاق السياسي 14 بند، فى مقدمتهم -بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا- إلغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هى المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، كما أكد الاتفاق على اطلاق جميع المعتقلين السياسيين وتنفيذ اتفاق سلام جوبا.

وفى وقت سابق رحبت وزارة الخارجية المصرية، بتوقيع الاتفاق السياسي وأشادت في هذا الإطار بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا، كما تعرب عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق.