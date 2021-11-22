الإمارات والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الثنائى

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بحث الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الإماراتي، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، مع نائب وزير الخزانة الأمريكي بوالي أدييمو، تعزيز التعاون في القطاعات المالية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم أن نائب وزير الخزانة الأمريكي التقى أيضا المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ووزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى، حيث تم استعراض آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشاد الجانب الإماراتي بمستوى الشراكة الرفيع بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما بعد انعقاد ورشة العمل الإماراتية الأمريكية البريطانية حول مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدار يومي 26 و27 من أكتوبر الماضي في مقر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأبوظبي، حيث قدم الجانب الإماراتي خلال الورشة عرضا حول تقدم سير العمل فيما يتعلق بخطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى استعراض أهم الإنجازات التي تحققت في الفترة السابقة وأبرز الخطط المستقبلية.

وتتعاون الإمارات بشكل مباشر مع أمريكا لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، وقد تبنت دولة الإمارات، من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، سلسلة من الإجراءات الملموسة لمعالجة أوجه القصور التي حددتها مجموعة العمل المالي.