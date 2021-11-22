اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الإعلام الأمنى العراقى: اعتقال 8 مطلوبين فى حملة أمنية واسعة ببغداد

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:00 م
الإعلام الأمنى العراقى: اعتقال 8 مطلوبين فى حملة أمنية واسعة ببغداد الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، القبض على 8 مطلوبين للقضاء بينهم إرهابيان اثنان، إضافة إلى ضبط أسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة شرق العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان لها، نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن قيادة عمليات بغداد تواصل تنفيذ عمليات بحث وتفتيش وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وتنسيق عالي المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، من أجل حفظ الأمن والاستقرار ضمن مناطق بغداد".

وكانت قد أعلنت قيادة عمليات بغداد، القبض على إرهابي ومجموعة من المتهمين بعدة قضايا مختلفة في كمين محكم بالعاصمة العراقية بغداد .

وذكرت القيادة في بيان لها، إن " قوة من لواء المشاة (44) تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين نصب له شمالي شرق بغداد ، كما تمكنت أيضا من اعتقال مجموعة من المتهمين بعدة قضايا أخري"، مؤكدا أنه تم إحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لإجراء التحقيقات معهم".

 


العراق

بغداد

الارهاب

خلية الإعلام الأمني العراقي

مواد مخدرة

اسلحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة