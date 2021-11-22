الأمن الداخلي اللبناني: عيد الاستقلال جاء هذا العام وبلادنا يعيش أصعب أزماته

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أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أن عيد الاستقلال جاء هذا العام ولبنان يعيش أصعب أزماته، مشددا على أن اللبنانيين يخرجون دائما من الأزمات أقوى مما كانوا .

جاء ذلك في كلمته أمام الرئيس اللبناني ميشال عون ،اليوم الاثنين، أثناء زيارته بقصر بعبدا على رأس وفد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ضم أعضاء مجلس القيادة.

وقال اللواء عماد عثمان إن قوى الأمن الداخلي باتت على مستوى مشهود له بين أجهزة الأمن والشرطة العالمية، خصوصا في مكافحة الإرهاب والتجسس، ومكافحة المخدرات وتبييض الأموال، وفي التصدي للجريمة على كافة أنواعها لا سيما الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وأضاف أن قوى الأمن الداخلي تدير السجون بشكل جيد على الرغم من الاكتظاظ الحاصل بها، كما تقوم بمهام حفظ الأمن والنظام وقمع المخالفات ، وفقا للنصوص القانونية والقرارات الإدارية، مع احترام كامل لحقوق الانسان.

وأوضح أن عناصر قوى الأمن الداخلي يعانون ازمة مالية اجتماعية حادة، حيث باتت رواتيهم في مكان ما تقل عن 60 دولار أمريكي، وهذا ما يمنعهم من تأمين حياة كريمة لأفراد عائلاتهم، او لجهة تأمين تغذيتهم اثناء خدمتهم وتنقلاتهم من خدمتهم واليها، مؤكدا أنهم يقومون بما يستطيعون من اجل التخفيف من اعبائهم، ولكن بشكل خجول لا يفي بالحاجة.

وطالب عثمان رئيس الجمهورية بفعل ما في وسعه مع الحكومة لأنقاذ المؤسسات العسكرية والأمنية قبل فوات الأوان، لكي يبقى الهيكل الأساسي للدول اللبنانية دون تصدّع.