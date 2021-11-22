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الأزهر للفتوى: دعم مرضى السرطان وأصحاب الابتلاءات عبادة نتقرب بها لله

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:57 م
الأزهر للفتوى: دعم مرضى السرطان وأصحاب الابتلاءات عبادة نتقرب بها لله مركز الأزهر للفتوى
كتب لؤى على

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أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن دعم المرضى وأصحاب الابتلاءات عبادة نتقرّب بها إلى الله عزّ وجل، وبالإيمان والصبر، والتفاؤل، والود، يستطيع الإنسان ومن حوله من الداعمين له أن يتجاوزوا أى محنة؛ مستعينين بصدق اللجوء إلى الله، ويقين التوكل عليه، وإحسان الظن فيه سبحانه، قال الله سبحانه: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا}. [الشرح: 5، 6]. 

وتابع المركز:  قال سيدنا رسول الله ﷺ: "وأعلَمْ أنَّ النَّصرَ مع الصَّبرِ، وأنَّ الفرَجَ مع الكرْبِ، وأنَّ مع العُسرِ يُسرًا". [أخرجه أحمد]، وقال ﷺ: «عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له». [أخرجه مسلم]

وفى قصص المواجهين للسرطان، المُحققين لذاتهم، النافعين لمجتمعهم -رغم آلامه- نماذج مضيئة مُلهمة جديرة بكل احترام وإكبار، كل الدعم لأبطال مواجهة السرطان.


السرطان

الازهر الشريف

مركز الازهر للفتوي

فتوى

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