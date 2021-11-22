الأرصاد: انحسار فرص سقوط الأمطار وارتفاع طفيف فى الحرارة نهاية الأسبوع

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انحسار فرص سقوط الأمطار لتصبح على السواح الشمالية وسيناء، لتكون من خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض المناطق.
وقالت الخبيرة في الأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، إن محافظات الجمهورية ستشهد خلال اليومين المقبلين حالة من الاستقرار نتيجة مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يتزامن مع مرتفع جوي على سطح الأرض ، ما يؤدى الى استقرار تام في الأحوال الجوية لتتكون الشبورة المائية الكثيفة، متوقعةً أن ترتفع درجات الحرارة بنهاية الأسبوع لتسجل من 24 – 25 درجة.
وعن طقس اليوم، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الاثنين ، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.
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