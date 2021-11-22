الأرصاد: انحسار فرص سقوط الأمطار وارتفاع طفيف فى الحرارة نهاية الأسبوع

كتب ــ سمير حسنى

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انحسار فرص سقوط الأمطار لتصبح على السواح الشمالية وسيناء، لتكون من خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض المناطق.

وقالت الخبيرة في الأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، إن محافظات الجمهورية ستشهد خلال اليومين المقبلين حالة من الاستقرار نتيجة مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يتزامن مع مرتفع جوي على سطح الأرض ، ما يؤدى الى استقرار تام في الأحوال الجوية لتتكون الشبورة المائية الكثيفة، متوقعةً أن ترتفع درجات الحرارة بنهاية الأسبوع لتسجل من 24 – 25 درجة.

وعن طقس اليوم، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الاثنين ، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش، ووسط سينما تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة