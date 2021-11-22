اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأردن و فرنسا يبحثان أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:20 م
الأردن و فرنسا يبحثان أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك الجيش الاردنى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي، مع وفد عسكري فرنسي برئاسة الفريق مارشاند تيري وبحضور السفيرة الفرنسية لدى المملكة فيرونيك فولاند- عنيني، أوجه التعاون والتنسيق المشترك.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية: التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً فرنسياً برئاسة الفريق مارشاند تيري وبحضور السفيرة الفرنسية لدى المملكة فيرونيك فولاند- عنيني.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة – الجيش العربي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

 


الأردن و فرنسا

فرنسا

الأردن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة