"الأبحاث التطبيقية من الفكرة إلى التسويق" ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ورشة عمل بعنوان "الأبحاث التطبيقية من الفكرة إلى التسويق"، فى إطار برنامج "منح ما بعد الدكتوراه" المشترك بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومكتبة الإسكندرية والممول بالكامل من قبل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

عُقدت ورشة العمل فى الفترة من 8 إلى9 نوفمبر 2021، بمكتبة الإسكندرية، إلى جانب استضافة باحثين مصريين وأفارقة افتراضيًا عبر الإنترنت.

تأتى الورشة فى إطار دور مكتبة الإسكندرية فى دعم وتشجيع الباحثين وخاصة الشباب فى مصر وإفريقيا، وبهدف تنمية مهارات شباب الباحثين المصريين والأفارقة الحاصلين على الدكتوراه تحت 45 عامًا من خلال تدريبهم على بحث سبل تسويق البحث العلمي.

وناقشت ورشة العمل عدد من الموضوعات المتعلقة بالبحوث والتطوير، وأهمية البحث والتطوير فى حل المشكلات، كما تناولت كيف يمكن للباحثين الحصول على فرص للتمويل، بالإضافة إلى أهمية التعاون بين العلماء الأفارقة، وكيف يُثرى هذا التعاون البحث والتطوير فى إفريقيا.

افتتح الورشة ممثلين عن مكتبة الاسكندرية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وشارك فى ورشه العمل باحثين من خمس دول عربية وإفريقية من كينيا، تونس، السودان، نيجيريا، وإثيوبيا، بجانب مشاركة باحثين مصريين من تسعة عشر محافظة مصرية، وعدد من ممثلى الأكاديمية.

وتحرص مكتبة الإسكندرية بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا دائمًا على دعم الباحثين والعلماء خاصة فى المنطقة الإفريقية، إذ تم من خلال الدورة الأولى للبرنامج تمويل 20 باحثًا مصريًا من مؤسسات مصرية مختلفة وباحثان إفريقيان، بهدف دعم بحثهم العلمى فى مختلف مجالات العلوم التطبيقية.

وفى بداية المرحلة الأولى من البرنامج تم نشر خمس أبحاث بدوريات علمية دولية محكمة.

جدير بالذكر أن برنامج "منح ما بعد الدكتوراه" يهدف إلى تمويل الأفكار التطبيقية المبتكرة لشباب الباحثين تحت سن 45 عام من المصريين والأفارقة، فى مجالات علوم الأغذية والزراعة والعلوم الطبية وعلوم البيئة والتكنولوجيا والعلوم الهندسية والتطبيقية.

ويمكن التقديم للدورة الثانية الكترونيًا عبر الموقع الرسمى للبرنامج حتى نهاية شهر نوفمبر 2021.