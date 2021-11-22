اعرف مصير عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم جمع تبرعات في القاهرة

كتب سليم على

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بإنشاء وإدارة كيان وهمى واستغلاله فى أعمال النصب والاحتيال وجمع تبرعات من المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص)، لقيامهم بإنشاء وإدارة كيان وهمى واستغلاله فى إقامة الندوات والمؤتمرات بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وجمع تبرعات لتحقيق أرباح مادية عن طريق إيهام المواطنين بأن تلك الندوات تابعة لجهات حكومية.

وضبط بحوزتهم (عدد من الأختام المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، خاتم بإسم أحد المراكز، 43 شهادة تقديم بإسم الكيان الوهمى "خالية البيانات"، 21 كتاب ودفاتر مختلفة، مجموعة من الملصقات والصور والإسطوانات الخاصة)بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم غير المشروع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين : يواجه المتهمين فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

ويقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".