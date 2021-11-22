اعرف تطورات أسعار الحديد والأسمنت اليوم وسط ترقب هبوط حديد التسليح

كتب إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع آخر تطورات سوق الحديد والأسمنت اليوم، في ظل استمرار استقرار الأسعار بالمصانع، حيث تسجل أسعار الحديد تسليم أرض المصنع 15 ألف جنيه في بعض المصانع وتصل إلى 15500 جنيه بحد أقصي.

أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء ، كشف مطلع هذا الأسبوع عن اتجاه موزعين لحديد التسليح لخفض الأسعار للمستهلك بقيم تتراوح من 200 إلى 400 جنيه في الطن، وذلك في ظل توقعات قوية بهبوط في الأسعار خلال الفترة القادمة بعد إلغاء رسوم الاستيراد للبيليت، الأمر الذي يدفع التجار للتخلص من الكميات الموجودة لديهم.

وأضاف الزيني في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحديد يتم تداوله الآن في نطاق 15200 إلى 15500 جنيه للطن مقابل 16 ألف جنيه، وكما ذكرت أن التراجع بسبب الإحجام عن عملية الشراء وتراجع كبير في الطلب بعد إلغاء رسوم استيراد البيليت والتي من شأنها خفض الأسعار خلال الفترة القادمة.

أسعار الأسمنت في مصر تتراوح بين 875 جنيها وهو أقل سعر على مستوى الجمهورية وأعلى سعر يصل إلى مستويات 1100 جنيه لبعض المصانع الأخرى، أما السعر للمستهلك النهائى يبدأ من 1050 إلى 1200 جنيه حسب المستهلك حسب مسافة النقل.