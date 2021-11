ارتفاع عدد ضحايا حادث دهس ويسكونسن الأمريكية لـ5 قتلى و40 مصابا.. فيديو

ارتفع عدد ضحايا حادث دهس أحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا في ولاية ويسكونسن الأمريكية، إلى 5 قتلى وأكثر من 40 مصابا.

وحسب موقع سبوتنيك، قالت الشرطة الأمريكية في الولاية إن حادث الدهس وقع بعد أن اقتحمت سيارة مسرعة العرض.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة مصرع شخص على الأقل وإصابة 20 آخرين، بعدما اقتحمت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مسرعةً العرض.

وكان من بين الضحايا مجموعة من الراقصات الشابات كن يلوحن بكريات.

وقال قائد الشرطة في واوكيشا، دان تومسون، إن السيارة الرياضية حمراء اللون واندفعت صوب أحد عروض عيد الميلاد في المنطقة، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا.

وذكر للصحفيين أن السلطات حددت شخصا فيما يتصل بالقضية، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) حمراء اللون تسرع باتجاه المشاركين في المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان، بدا أن الشرطة تفتح النار على السيارة نفسها مع اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من واوكيشا يجري تداولها على تويتر عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف في شارع مزين بأضواء عيد الميلاد في أعقاب الواقعة. واصطف أشخاص متجمعون على الأرصفة مع حلول الغسق.

وقال أنجليتو تينوريو عضو المجلس البلدي في ويست أليس لصحيفة "ميلووكي جورنال سنتينل"، "بينما كنا نسير بين المباني.. رأينا سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعبر، وانطلقت مسرعة على طول مسار العرض. وبعد ذلك سمعنا دويا عاليا، وبكاء وصراخ يصم الآذان من أناس صدمتهم السيارة".

