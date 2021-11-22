ارتفاع سعر الكهرباء في بريطانيا بعد اللجوء إلى محطات الفحم

وكالات

من المنتظر إعلان زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في بريطانيا مساء غد الثلاثاء مع انخفاض مستويات الرياح وتراجع إنتاج محطات طاقة الرياح واللجوء إلى محطات الفحم الأعلى تكلفة لتلبية الطلب على الكهرباء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر الميجاوات/ساعة من الكهرباء في وقت الذروة ببريطانيا بين الساعتين الخامسة والسادسة مساء إلى 1067 جنيه إسترليني (1434 دولار) ليتجاوز مستوى ألف جنيه إسترليني لكل ميجاوات للمرة الثالثة خلال الشهر الحالي، حيث كان السعر قد وصل إلى أعلى مستوى له قبل ذلك يوم الاثنين الماضي.

ومن المنتظر أن تلبي محطات طاقة الرياح 10% فقط من الطلب على الكهرباء في ساعة الذروة وهو ما يعني اللجوء إلى إنتاج محطات الطاقة الحرارية ومحطات الفحم الأعلى تكلفة لتلبية الطلب.

ووصل إنتاج الكهرباء من محطات الفحم في بريطانيا اليوم إلى أعلى مستوى له منذ 2 نوفمبر الحالي، حيث وصل إلى حوالي 2 جيجاوات من إجمالي طاقتها الإنتاجية، وهو ما يعادل تقريبا ضعف أقصى إنتاج لها في ذروة فصل الشتاء في يناير.

ولجأت شركة الكهرباء دراكس إلى تشغيل اثنتين من محطات طاقة الفحم لديها ويونيبر إلى تشغيل ثلاث وحدات، بحسب بيانات الشبكة الوطنية للكهرباء في بريطانيا.

وأشارت بلومبرج إلى أن المستهلكين في بريطانيا سيدفعون خلال الشهر المقبل الأسعار المرتفعة للكهرباء حيث جرى التعاقد لشهر ديسمبر المقبل بسعر 219 جنيه إسترليني اليوم مقابل متوسط سعر 176 جنيه إسترليني خلال الشهر الحالي.