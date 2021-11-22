ارتفاع حصيلة ضحايا حادث طائرة هليكوبتر في كولومبيا لـ3.. والرئيس ينعى أسر القتلى

فاطمة شوقى

ارتفع عدد القتلى فى حادث مروحية شرطة مكافحة المخدرات الكولومبية الذى وقع فى بلدية سوباتشوك، بالقرب من بوجوتا، ثلاثة أشخاص، حسبما أكدت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وكتب الرئيس إيفان دوكى على تويتر "تضامنى مع عائلة وأصدقاء نائب رئيس بلدية كولومبيا، وليام فرناندو كويرفو، الذى أصيب فى حادث تحطم الطائرة فى بلدية سوباتشوك، كونديناماركا، وهو ثالث حالة وفاة فى هذا الحدث المؤسف".

المتوفيان الآخران هما رئيس البلدية أدوناى فاسكيز، الذى كان كبير المتخصصين فى شركة جوايمارال للطيران لمكافحة المخدرات ولديه 23 عامًا من الخبرة فى الشرطة، ورجل الدورية لويس فرناندو سوازا، الذى كان مدفعيًا للطيران، بينما أصيب ثلاثة جنود آخرين فى الحادث.

وقال مدير مكافحة المخدرات بالشرطة الجنرال ريكاردو ألاركون: "اليوم فى حوالى الساعة 1:30 ظهرًا، بالقرب من بلدية سوباتشوك، وقع حادث جوى لطائرة مسجلة PN0715".، مضيفا أن "مجموعة السلامة الجوية بالشرطة الوطنية والطيران المدنى (أيروكيفيل) تحقق فى هذه القضية وأسباب الحادث".

غطت المروحية الطريق بين بلدية بارانكابيرميخا فى مقاطعة سانتاندير (شمال شرق) ومطار جوايمارال فى بوجوتا.

فى 30 مايو، لقى خمسة من ضباط الشرطة من وحدة مكافحة المخدرات مصرعهم فى حادث آخر لطائرة هليكوبتر وقع فى بلدية كانتاجالو، فى مقاطعة بوليفار الكاريبية.