إعلام عراقى: انفجار سيارة مفخخة في الجانب الأيسر بمدينة الموصل

كتب أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام محلية عراقية اليوم الاثنين، انفجار سيارة مفخخة استهدفت عناصر أمنية عراقية في شارع الزهور بالجانب الأيسر لمدينة الموصل العراقية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، بحثت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو، اليوم الاثنين، مع وفد من التحالف الدولي، أوضاع النازحين والعائلات العائدة من مخيم الهول.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن جابرو استقبلت وفدًا من التحالف الدولي ضم كلاً من العميد فنسنت كوست من القوات الجوية الفرنسية، واللفتنانت كولونيل يورج ويتوشيك من الجيش الألماني، في بغداد؛ لبحث أوضاع النازحين في المخيمات، وخطة الوزارة في إعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكنها الأصلية ودعم الاستقرار في المناطق المحررة.

وأوضحت الوزارة أنه تم أيضًا، خلال اللقاء، بحث أوضاع العوائل العائدة من مخيم (الهول) السوري، وكيفية تأمين احتياجاتها الضرورية، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية.