اليوم السابع
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إعدام "شيش" بعد مصادرتها بمدينة قنا لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:33 م
إعدام "شيش" بعد مصادرتها بمدينة قنا لمواجهة فيروس كورونا اعدام شيش - أرشيفية
صابر سعيد

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نفذت شرطة المرافق بمدينة قنا، اليوم الإثنين، الإعدام لـ150 شيشة جرى مصادرتها بالكافيهات والمقاهي المخالفة بقنا، وذلك بتجميعها وتكسيرها باللودر والتخلص منها عن طريق إدارة البيئة كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك بالتنسيق بين قسم شرطة المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ورئاسة العقيد عمرو الضبع، رئيس قسم المرافق، وحضور النقيب هشام صقر، والنقيب أمير عمارة، وجمال محمد رئيس قسم الإشغالات.

وأوضحت الوحدة المحلية، أن الحملة أسفرت عن مصادرة عدد من الشيش من المقاهي والكافيهات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم لاستخدامها الشيشة، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم الشيشة بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.


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