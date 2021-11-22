اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:28 ص
أكرم القصاص
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إطلاق سراح رهينتين من بين 17 مختطفا بهايتي معظمهم أمريكيون

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:00 ص
إطلاق سراح رهينتين من بين 17 مختطفا بهايتي معظمهم أمريكيون الشرطة في هايتي - أرشيفية
أ ش أ

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كشفت مصادر أمريكية أنه تم إطلاق سراح رهينتين من بين سبعة عشر شخصا من التبشيريين ، 16 أمريكيا وكندي، اختطفوا على يد عصابة في هايتي الشهر الماضي.

ونشرت الكنيسة التي ينتمي إليها هؤلاء الرهائن ومقرها بولاية أوهايو الأمريكية، أمس الأحد ، بيانا يؤكد إطلاق سراح هذين الشخصين وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.

وقال البيان "لا يمكن تقديم الكثير من المعلومات لكن الرهينتين المفرج عنهما بخير وبحالة معنوية جيدة ويتم الاعتناء بهما."

وأضاف البيان أنه لا يمكن الكشف حاليا عن اسمي الرهينتين أو مكانهما أو أسباب إطلاق سراحهما ، وطلبت ممن يعرفون تفاصيل إضافية عدم الإفصاح عنها في الوقت الراهن حماية لسلامة الرهينتين".

 


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اختطاف

امريكا

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