إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالعلمين في الساحل الشمالي

مطروح - حسن مشالي

أصيب 13 شخصا بإصابات متنوعة، مساء اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب أتوبيس (ميني باص 28 راكب) تابع لشركة المقاولون العرب، على طريق الساحل الشمالي، الإسكندرية- مطروح، بوابة مارينا 4 و5 وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى العلمين النموذجي، منذ قليل، 13 مصاباً، أخلتهم سيارات الإسعاف من موقع حادث انقلاب أتوبيس، على الطريق الساحلي، وجارِ تقديم الإسعافات اللاومة والعلاج وعمل الفحوصات الطبية لكل حالة.

وكانت 6 سيارات إسعاف انتقلت لموقع الحادث، فور تلقي البلاغ، وإخلاء المصابين، وتحرير محضر بالحادث للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.