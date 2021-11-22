اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

إصابة مجموعة من الأطفال فى انفجار جسم غريب بشمال موريتانيا

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 07:30 م
إصابة مجموعة من الأطفال فى انفجار جسم غريب بشمال موريتانيا قنبلة - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب مجموعة من الأطفال بجراح متفاوتة إثر انفجار جسم غريب استخدموه لإسناد مرجلهم خلال رحلة ترفيه واستجمام في ضواحي مدينة بير أم اكرين أقصى الشمال الموريتاني.

ونقل مراسل وكالة الأخبار الموريتانية، في ولاية تيرس الزمور عن مصادر محلية قولها إن إصابة أحد الأطفال خطرة، وقد استدعت نقله إلى مستشفى الزويرات لتلقي العلاج، فيما كانت إصابات البقية خفيفة.

وأضاف المراسل نقلا عن المصادر الأهلية أن الطفل الذي أصيب إصابة بليغة في رقبته يسمى قاري ولد عالين، فيما كانت إصابات البقية، وهم شيخنا ولد قل، والشيخ لكبير محمد، ومحمد سالم محمد عيده خفيفة.

وتنتشر الألغام والأجسام المتفجرة في المناطق الحدودية بين موريتانيا والصحراء الغربية، وذلك منذ الحرب التي عرفتها خلال عقد السبعينات.

 


مجموعة من الأطفال

موريتانيا

انفجار

انفجار موريتانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة