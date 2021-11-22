إصابة مجموعة من الأطفال فى انفجار جسم غريب بشمال موريتانيا

وكالات

أصيب مجموعة من الأطفال بجراح متفاوتة إثر انفجار جسم غريب استخدموه لإسناد مرجلهم خلال رحلة ترفيه واستجمام في ضواحي مدينة بير أم اكرين أقصى الشمال الموريتاني.

ونقل مراسل وكالة الأخبار الموريتانية، في ولاية تيرس الزمور عن مصادر محلية قولها إن إصابة أحد الأطفال خطرة، وقد استدعت نقله إلى مستشفى الزويرات لتلقي العلاج، فيما كانت إصابات البقية خفيفة.

وأضاف المراسل نقلا عن المصادر الأهلية أن الطفل الذي أصيب إصابة بليغة في رقبته يسمى قاري ولد عالين، فيما كانت إصابات البقية، وهم شيخنا ولد قل، والشيخ لكبير محمد، ومحمد سالم محمد عيده خفيفة.

وتنتشر الألغام والأجسام المتفجرة في المناطق الحدودية بين موريتانيا والصحراء الغربية، وذلك منذ الحرب التي عرفتها خلال عقد السبعينات.