إصابة شخص سقط من قطار مطروح غربى مدينة الضبعة

مطروح - حسن مشالي

أصيب شخص من محافظة قنا، مساء اليوم الاثنين، إثر سقوطه من قطار مطروح، فى نطاق قرية جميمة، غربى مدينة الضبعة، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى الضبعة المركزى، المصاب سيد على محمود إبراهيم " 29سنة " – من محافظة قنا- يعانى من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه p. c، إثر سقوطه من القطار، وحالته العامة مستقرة.

تم تقديم الإسعافات والعلاج وإجراء الفحوصات الطبية للمصاب، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، للتحقيق فى ظروف وملابسات الحادث.