إزالة 15 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالقصاصين الجديدة في الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بعدم التهاون مع أى حالة تعدى على تلك الأراضي وإزالته واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المتعدين، وبحضور مدحت عباس رئيس المركز والمدينة وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال بيان لمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدٍ واستيلاء على مساحة 4000 متر مربع بولاية هيئة الأوقاف بمركز ومدينة القصاصين الجديدة حيث قاموا المتعديين ببناء أسوار ومبانٍ غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدٍ بمساحة 978 متر مربع على حرم الري.

كما أزيلت 7 حالات تعدٍ على مساحة 170 متر مربع بولاية المحافظة، وقاموا المتعديين ببناء أسوار على الأرض المتعدى عليها وعلى الفور تمت الإزالة لكافة الحالات.

وقد أكد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة كافة أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية الواقعة بنطاق المحافظة واستردادها واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون على أرض المحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، استمرار المتابعة الميدانية لكافة أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك للتصدي الحازم لأية تعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والصارمة تجاه من تسول له نفسه التعدى على تلك الأراضي.

وشدد محافظ الإسماعيلية على متابعته المستمرة واليومية لأعمال الموجة 18 من حملة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وإزالتها في مهدها، والتصدي بكل حزم وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من تسول له نفسه، على التعدي على أراضى أملاك دولة.

وأشار إلى أن حملات الإزالات ضمن حملات الموجة الـ 18 لإزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.