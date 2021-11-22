إزالة إشغالات وتعديات في حملة لشرطة المرافق بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعد ضباط شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مسؤلي المحافظة والأحياء، حملة أمنية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الميادين والشوارع.

وأسفرت الحملة التي تم شنها بالمنطقة الأثرية بالهرم وإمبابة، عن تحرير وإزالة 184 مخالفة إشغال طريق لباعة متجولين، ومقاهي ومحلات تجارية ومدرجات فاكهة، بالإضافة إلى إزالة استاندات حديدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.