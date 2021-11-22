اليوم السابع
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إخماد حريق شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:49 ص
إخماد حريق شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات رجال الإطفاء يسيطرون على حريق شقة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق شقة سكنية داخل كمبوند فى مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وعلى الفور فرضت قوات الأمن كردون امنى حول موقع الحريق، وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على الحريق بالكامل دون وقوع إصابات بين سكان الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
واشترطت إدارة الحماية المدنية على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى، التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات:
 
1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.
 
2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
 
4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.
 
5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
 
6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.
 
7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.
 
8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.
 
9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.
 
10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.
 
11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
 
12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

مدينة 6 اكتوبر

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