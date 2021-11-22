إخماد حريق شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق شقة سكنية داخل كمبوند فى مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وعلى الفور فرضت قوات الأمن كردون امنى حول موقع الحريق، وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على الحريق بالكامل دون وقوع إصابات بين سكان الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.