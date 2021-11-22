إخلاء سبيل صاحب شركة بتهمة إدارة شبكة إنترنت بدون ترخيص في دار السلام

كتب كريم صبحى

قررت نيابة دار السلام، إخلاء سبيل صاحب شركة على ذمة القضية، لقيامه بإدارة شبكة إنترنت بدون ترخيص وتوزيعها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة ، مقيم بمحافظة الجيزة) بإتخاذه من غرفة كائنة بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة مكاناً لإدارة شبكة إنترنت بدون ترخيص ، وتوزيعها على عملائه المقيمين بالمنطقة المحيطة مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالغرفة المشار إليها ، وعُثر بداخلها على ( 9 أطباق هوائية خاصة بالشبكة لإستقبال الإشارة – 3 أجهزة أنتنه لإستقبال الإنترنت – 4 أجهزة نانو إستيشن لتوزيع الإنترنت – كيسة كمبيوتر – 2 رواتر – 2 جهاز محمل عليه برامج تشغيل الشبكة – 6 أجهزة أكسس بوينت – 3 أجهزة سويتش توزيع – 2 باور سابلاى لتشغيل الأطباق ) ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد توصيل الإنترنت لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.