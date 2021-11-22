إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة رفع صرف صحى بورسعيد بالإسماعيلية .. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تابع اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل ورفع الكفاءة لمحطة رفع صرف صحى بورسعيد بمحافظة الإسماعيلية والتى تبلغ طاقتهـا التصميمية 47 ألف م3/ يوم لخدمة منطقة حى ثانِ بالكامل للرفع على محطة الرفع الرئيسية بأبوعطوة ضمن خطة متكاملة للإحلال والتجديد للمحطة لرفع كفاءة المحطة بالكامل تزامنًا مع قدوم موسم الشتاء والأمطار.

وأكد رئيس شركة مياه القناة، أنه جارى أعمال الإحلال والتجديد للأعمال الميكانيكية بمحطة رفع صرف صحى بورسعيد بمدينة الإسماعيلية، حيث شملت إحلال وتجديد 2 طلمبة تصرف 242 ل/ث وذلك لرفع كفاءة المحطة والعمل بكامل طاقتها، بمعرفة الشركة المنفذة للأعمال وكذا فريق من المهندسين المتخصصين والفنيين بشركة مياه القناة بإشراف المهندس عادل العمدة، مدير منطقة الإسماعيلية.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن أعمال الإحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى بورسعيد ضمن الخطة الموضوعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، التي ارتكزت على عدة محاور منها رفع كفاءة المحطات والمعدات، والإحلال والتجديد للمحطات والتى تأتى على رأس أولويات الشركة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

محطة رفع صرف صحى بورسعيد بمحافظة الإسماعيلية

محطة رفع صرف صحى بورسعيد بمحافظة الإسماعيلية