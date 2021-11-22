إحباط محاولة 150 مهاجرًا العبور إلى بولندا واعتقال 3 حاولوا مساعدتهم

كتبت: هناء أبو العز

قال حرس الحدود البولندي اليوم، إن حوالى 150 مهاجرًا حاولوا عبور الحدود ليلًا، و كانوا برفقة قوات الأمن البيلاروسية، كما تم تسجيل ما يقرب من 350 محاولة مماثلة على الحدود البولندية البيلاروسية طوال يوم الأحد.

وأشارت صحيفة إيكيا اليونانية، إلى أنه من الصعب التحقق من المعلومات حول ما يحدث على الحدود من مصادر مستقلة، لأنه بسبب حالة الطوارئ في منطقة الحدود البولندية، لا يستطيع الصحفيون والمنظمات الإنسانية الوصول إلى المنطقة، حيث يتهم المدافعون عن حقوق الإنسان وارسو بدفع المهاجرين الذين تمكنوا من اقتحام بولندا عبر الحدود ومنعهم من طلب اللجوء.

وبحسب حرس الحدود على تويتر: حاول 346 شخصًا الدخول بشكل غير قانوني من بيلاروسيا إلى بولندا يوم الأحد، وأضافوا أن حرس الحدود أمروا 58 شخصا بمغادرة البلاد، وتم إحباط المحاولات المتبقية، واعتقل ثلاثة أشخاص لتقديم المساعدة (لعبور الحدود بشكل غير قانوني) وهم مواطنان سوريان وآخر جورجي"

وخيم عدة آلاف من المهاجرين ، معظمهم من الشرق الأوسط ، الأسبوع الماضي في درجات حرارة شديدة البرودة على الجانب البيلاروسي من الحدود مع بولندا ، على أمل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وقالت السلطات البولندية الأسبوع الماضي ، إن المهاجرين تبنوا أساليب مختلفة في الأيام الأخيرة وتحاول مجموعاتهم الصغيرة عبور الحدود في العديد من الأماكن المختلفة.

ويتهم الغرب نظام الرئيس البيلاروسي الاستبدادي ألكسندر لوكاشينكو بجذب المهاجرين من مناطق الأزمات إلى بلاده ثم إرسالهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي، وبحسب الدول الغربية ، فإن مينسك تنتقم بالتالي من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظام لوكاشينكو بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وينفي الجانب البيلاروسي هذه المزاعم.