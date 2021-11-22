اليوم السابع
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أولى جرعات لقاح "جونسون أند جونسون" المجانية من الاتحاد الأوروبى تصل لإفريقيا

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:40 م
أولى جرعات لقاح "جونسون أند جونسون" المجانية من الاتحاد الأوروبى تصل لإفريقيا لقاح جونسون أند جونسون
وكالات

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أعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين، اليوم الاثنين، أن أولى جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تبرع بها الاتحاد الأوروبي، بدأت في الوصول إلى إفريقيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين أن أولى جرعات لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، بدأت في الوصول إلى الدول الإفريقية، من بين ما يقرب من 100 مليون جرعة.

وأشارت المجموعة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، والتي تقود آلية "COVAX"إلى أن بلجيكا تفاوضت على الصفقة كجزء من تعهد الكتلة الشامل بمشاركة ما لا يقل عن 500 مليون جرعة مع البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط المنخفض بحلول منتصف عام 2022.

وأوضحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في البيان الذي أدرج أيضا غينيا كوناكري وموريتانيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجيبوتي ونيجيريا وتوجو وجمهورية الكونغو، قائلة: "الجرعات الأولى وصلت إلى النيجر، مع وصول المزيد من الجرعات إلى عدد من البلدان هذا الأسبوع".

 


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