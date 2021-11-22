اليوم السابع
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أنطونيو جوتيريش يحذر من أزمة الجوع: تعرّض حياة 45 مليون شخص حول العالم للخطر

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:26 م
أنطونيو جوتيريش يحذر من أزمة الجوع: تعرّض حياة 45 مليون شخص حول العالم للخطر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
ريهام عبد الله

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حذر أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة من تفاقم أزمة الجوع فى العالم، مشيرا إلى أن أزمة الجوع غير المسبوقة، تعرّض حياة 45 مليون شخص للخطر في 43 دولة.

وقال جوتيريش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر،"تعرّض أزمة الجوع الملحّة وغير المسبوقة حياة 45 مليون شخص للخطر في 43 دولة، لكن الكارثة يمكن تجنبها، نحن بحاجة إلى تمويل عاجل لمساعدة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والتغذية والأمل".

جوتيريش
جوتيريش

ومن جهة أخرى أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، أن أكثر من 12 مليون نيجيري يواجهون الجوع بسبب انعدام الأمن وجائحة كورونا.

ونقلت صحيفة "بونتش النيجيرية" عن مسؤول الاتصالات في منظمة الـ(فاو) عن /أبوجا/، ديفيد تسوكار، قوله: إن "تقرير الأمم المتحدة للأمن الغذائي والتغذية الذي أجرى في 20 ولاية خلال الشهر الماضي أظهر أن جائحة كورونا وانعدام الأمن دفع بـ12 مليون نيجيري إلى الجوع".
 
وأضاف أن "حوالي 19% من الأسر المتضررة موجودة في ولايات /بورنو/ و/أداماوا/ و/يوبي/ بسبب استمرار انعدام الأمن في الشمال الشرقي والأثر الاقتصادي المستمر لفيروس كوفيد -19".
 
وتابع تسوكار أن "التقرير، الذي تم إجراؤه في 20 ولاية كشف أنه من المتوقع أن يواجه حوالي 12.1 مليون شخص ندرة الغذاء حتى ديسمبر المقبل".

انطونيو جوتيريش

الامم المتحدة

ازمة الجوع

الجوع

جوتيريش

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