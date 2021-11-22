اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:23 ص
أكرم القصاص
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أمين "التعاون الخليجي" يؤكد دور المجلس كركيزة للأمن والسلام

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:00 ص
أمين "التعاون الخليجي" يؤكد دور المجلس كركيزة للأمن والسلام الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح
أ ش أ

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ثبات منهجية المجلس ودوره كركيزة للأمن والسلام.

وأوضح الحجرف - خلال استقباله بمقر الأمانة العميد الركن طيار سالم الشامسي، والوفد المرافق من كلية الدفاع السعودي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - ما تتمتع به دول المجلس من عناصر قوة تكاملية لتعزيز مسيرته نحو تحقيق التنمية الشاملة، حفاظا على المكانة الإقليمية والدولية للمجلس، ودوره الريادي في تعزيز السلم والأمن الإقليمي، والعمل على استقرار المنطقة، وما يمثله من عامل أساسي للأمن والسلم العالميين.

 


مجلس التعاون الخليجي

السعودية

كلية الدفاع السعودي

دول مجلس التعاون

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