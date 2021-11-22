أعمال شغب لليلة الثالثة في هولندا على خلفية إجراءات مكافحة كورونا

وكالات

اندلعت احتجاجات في مدن هولندية لليلة الثالثة تواليا، رفضا للقيود التي فرضتها الحكومة بهدف مكافحة كوفيد-19، وفق ما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية وأقدموا على تخريب ممتلكات في مدينتي غرونينغن وليفاردن الشماليتين إضافة إلى مدينة أنسخيدي في الشرق وتيلبيرغ في الجنوب.

وقالت متحدثة باسم شرطة غرونينغن لوكالة فرانس برس إن "مجموعات صغيرة تدمر كل شيء في وسط المدينة"، مضيفة أن "شرطة مكافحة الشغب تنتشر في وسط المدينة لاستعادة النظام".

وذكرت الشرطة على تويتر أن السلطات أمرت الناس في أنسخيدي الواقعة قرب الحدود الألمانية، بالابتعاد عن الشوارع.

وأضافت أن "خمسة أشخاص اعتقلوا في وسط المدينة بتهمة التحريض وارتكاب أعمال عنف في مكان عام".

وتحدثت وسائل إعلام هولندية عن توقف مباراة كرة القدم في مدينة ليفاردن المجاورة، لفترة وجيزة، بعد إطلاق مشجعين منعوا من الدخول ألعابا نارية على أرض الملعب.