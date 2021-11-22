أسعار الذهب تتراجع 13 جنيها فى مصر مع هبوط للأونصة العالمية 2.3%

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين هبوط للمرة الثانية بحوالي 8 جنيهات بالتعاملات المسائية، عقب هبوط 5 جنيهات قبل بضع ساعات نتيجة استمرار تراجع السعر العالمي للمعدن الأصفر إلي مستويات 1802 دولار بنسبة تراجع 2.3%، مما ينعكس على أسعار الذهب في السوق المصري، ليصبح إجمالي تراجع الذهب طوال تعاملات اليوم 13 جنيها في كل عيار من الأعيرة المتداولة في سوق الذهب

أسعار الذهب اليوم..

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 908.5 جنيه

عيار 21 سجل 795 جنيها

عيار 18 سجل 681.5 جنيه

الجنيه الذهب 6360 جنيها

أونصة الذهب 1802 دولار

وكانت أسعار الذهب تراجعت إلى أدنى مستوى في أسبوع متأثرة بارتفاع الدولار بعدما دعا عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي كريستوفر وولر إلى تقليص الدعم الاقتصادي للمساعدة في رسم طريق إلى تشديد السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة أمام العملات الرئيسية الأخرى وهو ما يزيد تكلفة الذهب- الذي لا يدر فائدة- على حائزي العملات الأخرى.

وقال وولر إنه ينبغي للفدرالي زيادة وتيرة خفض مشترياته من السندات لإتاحة مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة من مستوياتها القريبة من الصفر.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، نظرا لأن الزيادة ترفع تكلفة حيازة المعدن النفيس، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.63 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 1.8 في المئة إلى 1028.74 دولار للأوقية، كما هبط البلاديوم 3.4 في المئة إلى 2060.24 دولار للأونصة.